Recuperan cuerpo de adolescente que murió por sumersión en Miramar, León

La búsqueda del joven Luis Alexander Morales Orozco, de 16 años, llegó a un triste final este martes con el hallazgo de su cuerpo en el balneario Miramar, ubicado en el municipio de Nagarote, León.

Luis Alexander Morales Orozco, de 16 años

El adolescente permanecía desaparecido desde el pasado domingo, luego de que una fuerte corriente marina lo arrastró mar adentro mientras disfrutaba de las vacaciones de Semana Santa.

Según los informes del fatídico día, Morales Orozco se encontraba en el agua en compañía de dos jovencitas, también de 16 años.

Los tres fueron sorprendidos y arrastrados por el fuerte oleaje; sin embargo, gracias a la rápida intervención de personas en el lugar, las dos menores lograron ser rescatadas con vida, mientras que Luis Alexander fue llevado por la fuerza del mar, perdiéndose de vista.

El joven cursaba el onceavo grado en el Colegio Camilo Zapata, del barrio Venezuela.

Tras la recuperación, su cuerpo fue trasladado al barrio Ducualí, de la capital, donde fue velado pocas horas y recibió un breve pero sentido homenaje.

Posteriormente, familiares, amigos y compañeros de clases acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Cementerio General de Managua, en el barrio Monseñor Lezcano, donde se le dio cristiana sepultura.

Esta tragedia suma una víctima más a las estadísticas de sumersión de la temporada, dejando un profundo vacío en su comunidad escolar y entre sus seres queridos.

