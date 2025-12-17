Recordaran a víctimas del Terremoto de 1972 con concierto en Centro Cultural Tino López Guerra

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció que las víctimas del terremoto del 23 de diciembre de 1972 serán conmemoradas con un concierto a realizarse en el Centro Cultural Tino López Guerra de Managua.

La compañera recordó este miércoles que en estos días estamos conmemorando los 53 años del terremoto del 23 de diciembre y se van a colocar ofrendas florales y se realizará un concierto.

Precisó que el concierto lo están organizando los compañeros de Juventud Sandinista 19 de Julio, el Movimiento Cultural Leonel Rugama, el Teatro Rubén Darío, las Casas de Cultura y Creatividad de Managua.

Detalló que el nombre del concierto será “Una Luz con Amor para el Recuerdo, «porque nuestros muertos siempre viven y son almas que están aquí iluminándonos en este plano de vida, almas que aquí ebullen, aquí vibran, aquí las sentimos, aquí celebramos y conmemoramos sus vidas milagrosas».

«Veintitrés de diciembre, el próximo martes, en el Centro Cultural Tino López Guerra, Una Luz con Amor, para que estemos claros que siempre viven, nuestros compañeros, hermanos, familiares del terremoto que pasaron a otro plano de vida en el terremoto del 23 de diciembre, qué tragedia, cuánto dolor y cuánto aprendizaje», expresó.

Agregó que «quizás esa huella de tantos que nos abandonaron ese día, de la huella infinita es que debemos aprender a protegernos más, como los hemos hecho para eventos como este, que siempre se pueden dar no nos destruyan».

En este sentido, la Compañera Rosario, recordó que ya está todo listo para la realización del IV Ejercicio Nacional de Preparación y Protección de la Vida ante situaciones de Multiamenazas de 2025.

«Hoy es miércoles 17 de diciembre, el doctor Guillermo González nos ha enviado la información sobre el IV Ejercicio Nacional que vamos a estar realizando el día de mañana para protegernos y cada vez mejor, porque conocemos los riesgos, frente a cualquier desafío que represente la posibilidad de un evento desastroso», concluyó.

