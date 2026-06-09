RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS FAMILIAS DURANTE EL INVIERNO.

1. Evite conectar y manipular electrodomésticos durante las tormentas eléctricas.

2. No transitar por ríos y quebradas cuando estén crecidos.

3. Evitar desplazarse durante lluvias con tormentas eléctricas.

4. No caminar descalzo en aguas estancadas, para prevenir heridas y enfermedades como la leptospirosis.

5. Procurar no caminar por superficies resbaladizas o irregulares dentro y fuera de la casa para evitar caídas.

6. Si nos mojamos durante las lluvias no pasar periodos prolongados con la ropa húmeda.

7. En las zonas con temperaturas frías, abrigarse especialmente los niños y adultos mayores.

8. Lavarse las manos con agua y jabón antes de la preparación de los alimentos y antes de comer, mantener tapados los alimentos, enjuagar las frutas y verduras antes de consumirlos.

9. Consumir agua potable, hervida o clorada.

10. Durante las lluvias cuidar a los niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, ya que están más expuestos a enfermedades respiratorias, diarreicas y accidentes.

11. Estar atento ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, diarrea, vómitos y cansancio para acudir oportunamente a la unidad de salud más cercana.

12. Eliminar todos los depósitos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos dentro y fuera de las viviendas.

13. Limpiar los techos y canales en nuestro hogar.

14. Cumplir con los esquemas de vacunación de los niños y niñas.

15. En caso de una cortadura o fiebre acudir a la unidad de salud más cercana.

16. Mantenerse informado de las alertas meteorológicas y seguir las orientaciones de las autoridades.