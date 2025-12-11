Reapareció “El Gato”… leyenda del canto nicaragüense
La leyenda musical nicaragüense Edgard “El Gato” Aguilar fue el invitado especial hoy jueves, en nuestro Enlace Hablemos Ya Conecta2 con Canal 6.
“El Gato” Aguilar es baterista y en la década del 70 cantó en agrupaciones nicaragüenses como Mancotal y Poder del Alma.
Esta vez regresó junto al bajista y ex integrante de Mancotal, Luis Emilio Martínez, con quien el pasado mes de agosto formó el grupo “El Gato y Los Leones”.
Actualmente “El Gato” Aguilar tiene 73 años, y hace un año regresó de Estados Unidos donde trabajó como locutor en radios, técnico dental y en el área de transporte para la Multinacional tecnológica “Google”.
Durante la entrevista en nuestro Enlace Hablemos Ya Conecta2, “El Gato” Aguilar entonó parte del tema “A Sandino”, que compuso e interpretó cuando formó parte del grupo Mancotal.
Otro de sus éxitos musicales fueron “Chicharrón Chicharrón” y “Tuviste Movimiento” que cantó con el grupo capitalino Poder del Alma.
La canción “Tuviste Movimiento” es una salsa compuesta en 1973, y en su letra canta parte de la tragedia que causó el terremoto de 1972 en la capital.
Poder del Alma cantó la canción “Tuviste Movimiento” el 2 de octubre de 1973, en el antiguo Estadio de Beisbol, donde fue el grupo telonero del concierto que brindó la leyenda musical Carlos Santana, en Nicaragua.