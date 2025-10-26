Real Madrid vence al Barcelona en el clásico del fútbol mundial

En un partido cargado de mucho pleito, el Real Madrid se impuso 2-1 sobre el Barcelona en una edición más del clásico del fútbol mundial, la mañana de este domingo.



Los goles del Real Madrid, fueron anotados por Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras por el Barcelona anotó gol Fermín López.



El Real Madrid, fue superior al Barcelona, tres goles fueron anulados por posición adelantada, además Kylian Mbappé falló un penal en el desafío.



La victoria del Real Madrid cortó una racha de más de un año sin victorias sobre el Barcelona.



La tabla de posiciones de la Liga Española deja al Real Madrid con 27 puntos, mientras el Barcelona se queda en segundo lugar con 22.



Una vez finalizó el partido jugadores del Barcelona y Real Madrid se pusieron a pelear, hubo empujones, gritos y muchas cosas más, Pedri, del Barcelona fue expulsado.