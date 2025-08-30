Rayo mata a campesino cuando escampaba tormenta bajo un árbol en Wiwilí, Nueva Segovia

De manera casi inmediata pereció el campesino Eliseo García Martínez, de 36 años de edad, al ser impactado por un rayo en Wiwilí, Nueva Segovia.

El lamentable hecho sucedió la tarde de ayer viernes en la comunidad Canta Gallo.

Cazadores de noticias indicaron que Eliseo acababa de terminar de fumigar unos cultivos y al empezar a llover con tormenta decidió resguardarse bajo un árbol. En ese instante cayó el rayo, provocándole la muerte.

Eliseo García habitaba en Wiwilí, Jinotega, y al momento del trágico suceso se disponía a regresar a su casa.