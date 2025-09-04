Quinceañera nicaragüense desaparece misteriosamente hace 3 mese junto a un chavalo tico en Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial se encuentra buscando a la nicaragüense Yuri Tatiana Ruiz Maldonado, de 15 años de edad, quien desapareció junto a un tico de su misma edad, desde hace tres meses en Limón, Costa Rica.
La Delegación del Organismo de Investigación Judicial en Limón informó que el quinceañero tico extraviado responde al nombre de Junier Josué Lumbí Valerio, quien fue visto por última vez junto a Yuri Tatiana en playa Piuta, en Moín, Limón, el pasado 20 de mayo.
La jovencita nicaragüense es morena, delgada, contextura débil, andaba el cabello teñido de color café, de unos 55 kilos de peso y de 1 metro con 55 centímetros de estatura. El día de su desaparición vestía una blusa negra y un jeans.
Por su parte, el tiquillo Junier Lumbí es moreno, delgado, cabello rojizo, de unos 65 kilos de peso y 1 metro con 65 centímetros de altura.
Las autoridades indicaron que cualquier información sobre el paradero de los quinceañeros puede ser comunicada al celular 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica.