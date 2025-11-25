Quilalí: Niño queda delicado al ser mordido por un Rottweiler cuando jugaba en casa de su tía

Al Hospital Primario Miguel Francisco Martel Charrat, de Quilalí, fue llevado en condición delicada de salud el niño Lan Isael Rivera Martínez, de 11 años, debido a las heridas que sufrió al ser atacado por un perro.

El hecho ocurrió en el sector de Vigía Sur, en la comunidad Proyecto Ebenezer, del municipio de Quilalí, donde el niño jugaba con otro infante en la casa de su tía Mayra Jessenia Rivera, cuando fue atacado por un Rottweiler.

El menor sufrió heridas de gravedad en la axila derecha, la cara y el cuello, y estaba presentando dificultades para respirar, por lo que fue trasladado al Hospital Héroes de Las Segovias, donde fue intervenido quirúrgicamente.

