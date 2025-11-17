Queda en libertad conductor que mató a madre e hija al alcanzar acuerdo monetario con la familia

El transportista Rodolfo Urbina Arévalo, de 58 años, logró su libertad este lunes tras alcanzar un acuerdo monetario con familiares de Kenia Lizeth Paiz Morris, de 37 años, y su hijo de 5 años, Nelson Israel Vanegas Páiz, quienes murieron arrollados en el kilómetro 6 de la carretera norte, en Managua.

Kenia Lizeth Paiz Morris, de 35 años y su hijo Nelson Israel Vanegas Paiz, de 5

Según las investigaciones de la Policía de Tránsito, el pasado 18 de octubre, Urbina Arévalo conducía a más de 98 kilómetros por hora en una zona señalizada para peatones, al atropellar a madre e hijo en la carretera cuando ya estaban a punto de alcanzar la acera.

Como parte del acuerdo, que conllevó al perdón por parte de la familia doliente, el conductor entregó este lunes una parte de la cantidad acortada como resarcimiento, y se comprometió a pagar el resto, el viernes 21 de noviembre.

Rodolfo Urbina Arévalo quedó en libertad

La jueza Nidia O’Connor, del Juzgado Tercero Local Penal, se encuentra supervisando el cumplimiento del acuerdo establecido dentro del proceso legal.

Tras concluir la audiencia de este lunes, Erick Páiz Morris, hermano de la fallecida Kenia Páiz, dijo que las familias lograron una mediación guiada por el amor, la fe y el deseo profundo de sanar.

Erick explicó que esta decisión se tomó pensando en la memoria de su hermana Kenia, en el pequeño Nelson Israel, y en su madre, doña Ángela Morris Martin, quien ha enfrentado un gran desgaste emocional.

Señaló que, como familia de vocación pastoral, buscaron una salida basada en los valores que los sostienen.

“Mi mamá perdonó a don Roberto. Él, entre lágrimas, le pidió perdón por lo ocurrido. Mi mamá es una mujer de Dios; su corazón está lleno de amor y misericordia, y desde ese amor ella le otorgó el perdón”, expresó Erick.

Por su parte, don Rodolfo Urbina Arévalo confesó que lleva días sin dormir, situación que afectó su salud. “Les pido perdón de corazón”, dijo con una evidente muestra de arrepentimiento.

A nombre de la familia Páiz Morris, Erick agradeció profundamente a todas las personas que los acompañaron en este doloroso recorrido, que hoy culmina con un acto de perdón que honra la memoria de sus seres amados.

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