Este domingo, el Puerto Salvador Allende vibró al ritmo de nuestra música tradicional, deleitando a centenares de nicaragüenses y visitantes extranjeros con la Rondalla de Marimba en homenaje al 158 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío.

Desde las 6 de la tarde, los asistentes disfrutaron de danzas folclóricas como la polka, los sones y la música de marimba. Jhonny Arellano, de la Dirección de Mercadeo del Puerto Salvador Allende, destacó: «Nos unimos a la Jornada Dariana a nivel nacional. Con esta Rondalla de Marimba hemos querido rendir homenaje a nuestro ilustre poeta Rubén Darío, acompañados de música de marimba y el Ballet Folclórico Nochari de Jinotepe.»

Este centro turístico es el principal punto de atracción en Managua, ofreciendo una gran variedad gastronómica y entretenimiento, como el Parque de la Alegría. «Rendimos homenaje a Rubén Darío con nuestra música de marimba, honrando su grandeza, dignidad y patriotismo,» añadió Arellano.

La profesora Concepción Rodríguez expresó su orgullo: «Venimos a disfrutar de esta tarde alegre, de los juegos en el Parque de la Alegría y de la música de marimba que nos identifica como nicaragüenses. Fue un día lleno de alegría junto a mi familia,» dijo Rodríguez, residente de Nandaime. Ella aplaudió estas actividades que rinden homenaje a nuestro «poeta máximo,» promovidas anualmente por el Buen Gobierno Sandinista.

Antes de la presentación de la Rondalla de Marimba, las familias disfrutaron del Parque de la Alegría, un espacio para compartir en familia. «Es la segunda vez que vengo, es un lugar ideal para recrearse con la familia,» dijo Heidi Mójica de Jinotepe. Ismael Medina, de 11 años y originario de León, agregó: «Me gusta que me traiga mi mamá porque me divierto mucho aquí con los carritos chocones. He venido dos veces con toda mi familia.