Programan Audiencia Inicial contra jovencito que mató con camioneta a madre e hija en Carretera Sur

Para el 14 de enero del 2026 fue programada la audiencia inicial contra el joven Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 19 años, quien fue acusado por las muertes en accidente de tránsito de Martha Elena Matus Larios, de 57 años, y su hija Andrea Nicole Zamora Matus, de 20.

Las víctimas mortales: Martha Matus y su hija Nicolle Zamora Matus

La acusación fue interpuesta por la Fiscalía contra Sergio Sánchez ante la doctora Nidia María O´conor Vargas, Jueza Tercero Local Penal de Managua, por los delitos de Homicidio Imprudente y Omisión de Prestar Auxilio, en perjuicio de las víctimas.

Según el libelo acusatorio, los hechos ocurrieron en la entrada a Serranías, kilómetro 12.5 de la carretera Sur en Managua, el pasado sábado 20 de diciembre, a las 10 de la noche.

El acusado Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez conducía en dirección de norte a sur una camioneta cuando atropelló a las víctimas que iban cruzando la vía justo cerca de la doble raya amarilla.

Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 19 años

A causa del brutal impactó la joven Andrea Nicole Zamora Matus, fue a caer a 38 metros del punto de impacto, en tanto su mamá, Martha Elena Matus Larios, fue proyectada a 39.80 metros, según las mediciones realizadas por la Policía.

Una vez ocurrido el fatal accidente, el acusado se dio a la fuga en dirección sur, en vez de prestar auxilio a las víctimas, y fue capturado por las autoridades varias horas después.

