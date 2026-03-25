Programan audiencia inicial contra acusado de matar a balazos a un hombre en bar de Ocotal

Para la mañana del 10 de abril fue programada la audiencia inicial en contra del sujeto Cliford Exequiel Aguirre Mejía, de 36 años, quien fue acusado por el asesinato a balazos de Octavio Torres Alvarado, de 55 años, entre otros delitos.

La programación de la audiencia fue realizada por la máster Marbelí del Carmen Blandón Alfaro, Jueza de Distrito Penal de Audiencia y Especializado en Violencia y Adolescencia de Nueva Segovia, tras admitir la acusación por el caso de la balacera ocurrida en el bar La Quinta Otro Nivel, conocido como El Garrobo, en Ocotal.

La Fiscalía también acusó al pistolero Cliford Aguirre por el delito de femicidio en grado de frustración en perjuicio de Felicita de Los Ángeles Andrade Ponce García, originaria de Macuelizo quien reside en San Fernando, donde también habitaba el acusado.

Asimismo, el detenido enfrenta acusación por los delitos de lesiones, exposición y abandono de personas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según el relato de los hechos, el sábado 21 de marzo, a las 8:15 de la noche, Cliford ingresó al bar portando un arma de fuego y se dirigió hacia su pareja, Felicita Andrade, de 34 años, a quien le realizó tres disparos.

Luego, el sujeto disparó contra Emanuel García Martínez, de 26 años, oriundo del municipio de Santa María, a quien le realizó dos disparos, dejándolo herido.

Acto seguido, se dirigió al vendedor de ceviche, Octavio Torres Alvarado, oriundo del barrio Nuevo Amanecer, de Ocotal, a quien le efectuó dos disparos, provocándole heridas que poco después le causaron la muerte.

Tras el hecho, civiles y agentes de la Policía capturaron al señalado, quien ya está a la orden de las autoridades competentes.