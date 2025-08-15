Procesan a sacerdote Robert Sullivan por acostarse con menor y pagarle 300 mil dólares por su silencio

El sacerdote Robert Sullivan, de 61 años, habría pagado cientos de miles de dólares a una mujer a cambio de «acompañamiento privado», que incluía sexo, que se desarrolló durante años y comenzó cuando ella tenía tan solo 17 años de edad.

La denunciante, Heather Jones, ahora de 33 años, sostiene que recientemente también le pagó otra importante suma para que guardara silencio sobre su acuerdo.

Jones afirma que decidió presentar su denuncia ahora porque Sullivan sigue trabajando con familias y sus hijos en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Homewood, Alabama, y teme que «otros pudieran ser vulnerables al mismo tipo de manipulación y explotación» que ella sufrió.

Jones creció en un hogar de acogida y su situación de vulnerabilidad le hizo ganarse la vida trabajando como bailarina en un establecimiento para adultos. Allí fue donde conoció a Sullivan, cliente habitual del local, cuando tenía 17 años.