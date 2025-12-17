Prisión perpetua más 85 años para salvaje que asesinó a 2 personas y macheteó a otras 7 en Nicaragua

A prisión perpetua revisable más 85 años de cárcel fue condenado el sujeto Marlon Johny González Rosales, de 33 años, tras haber sido declarado culpable por haber matado a 2 personas y dejar heridas a otras 7 en Jinotega.

Marlon Johny González Rosales, de 33 años

La declaración de culpabilidad fue dictada por el doctor Roger Alejandro Espinoza Gaitán, Juez de Distrito Penal de Juicios de Jinotega, quien declaró culpable a González de asesinato agravado, homicidio y homicidio frustrado.

La sentencia se basa en la extrema saña con la que González mató al niño Rubí Álvaro García, de 10 años, el homicidio de Carlos Martín Rivera, y el brutal ataque a machetazos que dejó heridas de gravedad a las otras siete personas.

Los hechos se registraron la tarde del domingo 23 de febrero de este año en la comarca San Luis Número Uno, del municipio de San José de Bocay, de donde González Rosales salió de un campo de béisbol armado con un machete.

Bajo los supuestos efectos del licor, el sujeto emprendió un recorrido de terror por toda la comunidad atacando indiscriminadamente a quienes encontraba a su paso, incluyendo al niño que asesinó y a su madre Leo García Castellón.

En su trayecto, el ahora condenado también hirió gravemente a su propio hermano Harvey Antonio González, y a su padre, Dorwin González Bravo, quienes intentaron desarmarlo para detener la masacre.

Otras víctimas incluyen a Hannier Kaleb Vargas, Silvio Isaías Zeas y al adulto mayor Felipe José Picado, de 81 años, a quien el agresor le cercenó la mano izquierda al ingresar a su propiedad.

La masacre cesó hasta que pobladores de la zona lograron detener a González Rosales cerca de un río, tras haber atacado a una última víctima identificada como Marciano Méndez Blandón.

Pese a las pruebas presentadas que incluyen videos del ataque y al veredicto de culpabilidad, el acusado compareció ante el judicial asegurando no saber de qué se le acusaba y se declaró inocente.

