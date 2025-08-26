Primera Etapa de Pista Héroes de la Insurrección será entregada en los próximos días

La compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, informó hoy martes que ya está lista la primera etapa de la pista de Héroes de la Insurrección y será entregada a las familias en los próximos días.

Nueva pista Héroes de la Insurrección en Managua

“10 carriles, hermosa obra que vamos a estar entregando a las familias en los próximos días, a nombre del heroísmo, de la juventud de todos los tiempos, en una Nicaragua bendecida con el alma intensa y fuerte que es capaz de amar y procurar el bien siempre”, dijo la compañera Rosario.

La primera etapa de la pista Héroes de la Insurrección se extiende desde el 7 Sur hasta los semáforos del barrio René Cisneros o la Colonia El Periodista, en el Distrito III de Managua.

Tiene una extensión de 2.6 kilómetros e incluye la dotación de carriles exclusivos para el futuro Sistema de Transporte Rápido (BRT), junto con bicisendas y andenes para peatones.

Además cuenta con paradas de buses modernas con el objetivo de facilitar la movilidad urbana al mejorar la fluidez del tráfico vehicular.



