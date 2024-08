Presidente Nicolás Maduro denuncia laboratorio de Fake News desde Estados Unidos

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro condenó este miércoles la campaña mediática contra el país y denunció la existencia de un laboratorio de Fake News desde Estados Unidos, tras la presión de algunos medios hegemónicos de comunicación por los resultados electorales del 28 de julio.

Nicolás Maduro condena campaña mediática y denuncia laboratorio de Fake News desde EE. UU.

«Es un laboratorio. Estamos enfrentándonos a la más criminal y sucia conspiración que hemos visto en muchos tiempos en Venezuela», denunció, al mostrar un video de un joven que supuestamente había sido asesinado en la zona de Carapita en Antímano, con el propósito de estimular el odio hacia el presidente.

«Es un gran ataque sobre Venezuela», aseguró, a la vez que afirmó que la derecha no está capacitada para asumir el poder político del país.

“Vengo aquí a defender la verdad de nuestro país. No le tengo miedo a las mentiras de ustedes, vengo a enfrentarlas, con la verdad”, manifestó el presidente al tiempo que resaltó que Occidente no acepta esta realidad.

El mandatario refirió que “ustedes son responsables de la guerra de Afganistán, de Libia, de Iraq y la muerte. Tenemos derecho a que no se haga un trabajo comunicativo tipo sicario contra Venezuela”.

“Cuántas pruebas más tenemos que presentar. Por qué tiene que meter a un país en una guerra”, acotó.

“¿Por qué esta campaña contra Venezuela? No le tengo miedo a las mentiras, vengo a enfrentarlas con la verdad. No he sido ni seré agente de la CIA, jamás me prestaré para trabajar en un organismo internacional que labore en contra de mi país”, insistió.

Al indicar que “cuánto daño han hecho a nuestra economía y al pueblo”, Maduro manifestó que Venezuela no va a caer en manos del imperialismo, del fascismo y los criminales. “Ya hubo un corresponsal que estaba cubriendo en vivo, en Anzoátegui y fue afectado”, reflexionó.

Responsabilizó a los Comanditos de atacar 3.600 líderes de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a quienes les agredieron la casa. En Miranda 4000. También responsabilizó de esos actos criminales a Corina Machado y González Urrutia.

“No vamos a permitir una guerra civil en Venezuela”, reflexionó el dignatario.

“Queremos que todo siga siendo constitucional. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político”, agregó.

“Queremos continuar en el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características», indicó.

Nicolás Maduro agregó que “el pueblo lo sabe. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal nosotros defenderemos nuestra patria. Protegeremos y defenderemos a todo un pueblo”.

Las cosas que he hecho han sido para proteger al trabajador, la trabajadora, el comerciante, a las personas de a pie para vivir en paz y tranquilidad. “Quiero agradecer al poder popular, a las fuerzas policiales, a la Guardia nacional, a las fuerzas militares porque Venezuela a esta hora está en paz”, dijo.

No pudieron los criminales, adiestrados, tarifados, drogados, agregó el mandatario mientras responsabilizó a Elon Musk, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele, al partido español Vox y a los narcotraficantes asesinos de Colombia expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe.

«Ellos querían una hecatombe», manifestó Maduro. Nosotros negociamos de buena fe con EE.UU. y estaban aprovechando, informó, al tiempo que manifestó que el 80 por ciento de los migrantes que aceptamos regresaran, vienen de Chile y Perú. Regresaron al país hace 15 días y están muchos implicados en las acciones violentas.

“La revolución bolivariana es pacífica electoral pero no desarmada. La Revolución Bolivariana tiene raíz, tiene pueblo y tiene militares”, insistió el jefe de Estado.

Nicolás Maduro valoró que «una corriente criminal como esta no lo habíamos tenido antes».