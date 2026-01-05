Presidente Díaz – Canel decreta luto por los 32 cubanos caídos durante secuestro de Nicolás Maduro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretó dos días de duelo nacional por los 32 conciudadanos caídos mientras defendían al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa del secuestro por «terroristas en uniforme imperial».

«Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros», escribió el líder cubano en X este domingo.

Los fallecidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano. Estas personas, explicó Díaz-Canel, hacían su trabajo «digna y heroicamente» y cayeron «tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones».

Las banderas cubanas estarán a media asta desde las 6:00 a. m. del 5 de enero (hora local) hasta el final de la jornada del 6 de enero.