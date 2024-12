Presidente Daniel anuncia plan para disminuir cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega anunció esta noche la implementación de un plan con la Policía Nacional, cuyo objetivo es disminuir la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito.

“Que no se molesten los motoristas, que no se molesten lo que van tomando velocidad, cuando la Policía los detenga, y se le castigue, quitándole la licencia, prohibiéndole por determinado tiempo no utilizar el transporte, ya sea una moto o cualquier vehículo”, expresó el Comandante Daniel.

“Tenemos muchos accidentes de tránsito, es terrible ver el dolor de los familiares que ven tirados en la calle muertos, heridos, graves, en estos día han habido muchos accidentes”, puntualizó el presidente de todos los nicaragüenses.

El Comandante Daniel brindó las declaraciones durante la entrega de 400 nuevos buses a cooperativas de la Costa Caribe, Carazo y Granada.

Enmarcado en el plan que ejecutará la policial, el presidente Daniel llamó a los transportistas que recibieron estos buses a cuidarlos y evitar tantos accidentes de tránsito que enlutan a las familias nicaragüenses.

El Comandante Daniel Ortega Saavedra pidió a los transportistas a no andar en la calle disputándose pasajeros y corriendo a alta velocidad, para evitar más dolor en las familias de todo el país.