Presidencia de Nicaragua realiza propuesta para celebrar cuatro fechas más como Feriados Nacionales

La Presidencia de Nicaragua envió a la Asamblea Nacional una propuesta para establecer nuevos días festivos nacionales, con el objetivo de reconocer la historia, la cultura y los valores de reconciliación de la nación.

La información fue dada a conocer este viernes por la Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo.

“Ayer hablaba nuestro Comandante Daniel Ortega de la reconciliación como bien de todo y precisamente también ha enviado a la Asamblea Nacional la propuesta de celebrar varias fechas como días o feriados nacionales”, informó la Copresidenta de Nicaragua.

Entre las fechas contempladas se encuentran el 18 de enero, en homenaje al poeta universal Rubén Darío; el 21 de febrero, dedicado al general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino; el 8 de noviembre, en honor al Comandante Carlos Fonseca; y el 2 de febrero, que se celebraría como Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, en conmemoración del legado del cardenal Miguel Obando y Bravo en su centenario.

“Todos los años este pueblo nuestro trabajará o recogerá los frutos de un periodo más de construcción del bienestar en reconciliación, en unión en familia”, expresó la compañera Rosario.

Estos feriados buscan fortalecer la identidad nacional y promover la unidad familiar y comunitaria, reafirmando los principios de solidaridad, fraternidad y respeto mutuo, siempre dejando como principio fundamental la paz en el pueblo.

La propuesta será estudiada por la Asamblea Nacional, marcando un paso más en el reconocimiento de figuras y hechos históricos que han contribuido al desarrollo y la identidad de Nicaragua, así como a la consolidación de la paz y la reconciliación en el país.