Presentan Proyecto de Modernización del Estadio Cacique de Diriangén

En cumplimiento con las orientaciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, autoridades de gobierno presentaron oficialmente este miércoles el ambicioso proyecto de “Mejoramiento y Equipamiento del Estadio de Futbol Cacique Diriangen” en la ciudad de Diriamba, en Carazo.

Nuevo estadio Cacique Diriangén transformará Diriamba

Esta obra representa una transformación total para la emblemática sede del fútbol nacional, con una inversión estimada de 470 millones de córdobas.

La reconstrucción está programada para iniciar en los primeros días de enero de 2026, con un tiempo de ejecución de 16 meses, y se espera que el nuevo complejo sea entregado a las familias nicaragüenses durante el primer semestre de 2027.

El estadio contará con una capacidad total para 6,273 espectadores, distribuidos en 3,245 en graderías techadas y 3,028 personas en graderías abiertas.

Para garantizar la realización de partidos nacionales e internacionales certificados, el diseño cumple estrictamente con los estándares de FIFA y CONCACAF.

Entre las principales mejoras destacan el campo de grama natural con sistema de riego automatizado, modernos sistemas de iluminación, audio y sonido; instalación de nuevas butacas, palcos especiales y cabinas de transmisión; nuevos vestidores y áreas de servicios.

Más allá del fútbol, el proyecto contempla la creación de instalaciones complementarias que convertirán al sitio en un epicentro multideportivo.

Además, se proyecta la construcción de canchas, un gimnasio y un ring de boxeo, permitiendo la práctica de diversas disciplinas, así como el desarrollo de actividades culturales y comunitarias para el disfrute de la población.