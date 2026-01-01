Preciosas y rosaditas niñas dominaron los primeros nacimientos de este 2026 en hospitales capitalinos

El primer nicaragüense en venir a este mundo en este 2026, fue una niña que salió del vientre de la ciudadana Luz Elena García Téllez, de 18 años, a los 51 minutos de iniciado este primero de enero en el hospital Carlos Marx.

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La preciosa bebé con un peso de 5 libras y media, nació en excelente estado de salud por lo que en las próximas horas será dada de alta junto a su mamá Luz Elena.

Posteriormente a las 01 horas con 16 minutos de la madrugada, en el hospital de La Mujer, Bertha Calderón, la joven Mariela Alejandra Mendoza Cruz, de 23 años, dio a luz una linda niña con un peso de casi 6 libras y media.

El parto de Mariela fue normal por lo que en las próximas horas será dada de alta y llevará su pequeña a su casa ubicada en el barrio San Judas del Ceibo 4 cuadras abajo y dos al lago.

Posteriormente, a las 2 con 06 minutos de la madrugada en el hospital Bertha Calderón, la jovencita Camila Alejandra Leiva Gutiérrez, dio a luz a una niña que dio un peso de 6 libras y media.

Igualmente, el parto de Camila Leiva fue normal y será dada de alta junto a su bella bebé en las próximas horas.

Mientras que a las 03 horas con 37 minutos de la madrugada en el hospital Fernando Vélez Páiz, la joven Suseli Carolina Calero, también trajo al mundo a un lindo niño, con un peso superior a las 6 libras.

Suseli Carolina es habitante del barrio Bertha Calderón, Distrito Tres de Managua, donde llegará en las próximas horas, al no presentar ninguna complicación junto a su retoñito.

En el hospital Carlos Marx también se dio un segundo parto a las 4 de la madrugada. El lindo bebé es hijo de la joven Rubí Estela Balladares y dio un peso de 6 libras con 2