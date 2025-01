Potente terremoto de 6.8 causa 126 muertos en Xizang, China

Un potente sismo de magnitud 6.8 sacudió el condado de Dingri, en la región autónoma de Xizang, al suroeste de China, dejando un saldo preliminar de 126 personas fallecidas y 188 heridas, según informaron las autoridades locales.

El movimiento telúrico, registrado a las 9:05 de la mañana a una profundidad de 10 kilómetros, fue reportado inicialmente por la Agencia Nacional de Terremotos de China, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos lo estimó en una magnitud superior de 7.1.

Las ondas sísmicas se extendieron más allá de las fronteras chinas, alcanzando territorios de India, Bután, Bangladés y Nepal, incluyendo zonas cercanas al monte Everest, donde existe preocupación por posibles avalanchas.

El presidente Xi Jinping movilizó un amplio operativo de emergencia, desplegando más de 1,500 bomberos y rescatistas a la zona afectada.

Las imágenes difundidas muestran una devastación significativa, con numerosas edificaciones colapsadas y escombros esparcidos por las calles. Más de 1,000 viviendas han sufrido daños de diversa consideración, dejando a numerosas familias sin hogar.

«Debemos fortalecer el monitoreo y la alerta temprana de terremotos«, expresó el mandatario chino, quien ha ordenado la implementación inmediata de medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los afectados durante el invierno.

La Administración de Terremotos de China ha activado sus protocolos de emergencia y establecido un equipo especializado en el lugar.

Los expertos señalan que esta región se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, debido al choque entre las placas tectónicas India y Eurasia, el mismo proceso geológico que dio origen a la cordillera del Himalaya.

Las autoridades mantienen la alerta ante posibles réplicas, siendo la más intensa hasta el momento de magnitud 4.4.

Aerial footage shows magnitude of destruction after the earthquake in Shigatse, Tibet, China

Heartbreaking scenes, prayers for all affected. #earthquake #sismo #temblor #Tibet #terremoto pic.twitter.com/60Um1r9OMe