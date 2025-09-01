Portero del Montija CF fallece por infarto durante partido amistoso

Daniel Gomes Vila, de 33 años y portero del Montija CF, falleció tras sufrir una parada cardio-respiratoria mientras disputaba un amistoso en el campo de fútbol de Los Robles, en Montija, Burgos, España.

El guardameta se desplazaba sobre el terreno de juego en los últimos minutos del amistoso contra el Zuazo CF, un equipo de Baracaldo, después de que hubiera recibido un gol y enviara el balón para que los jugadores de su equipo sacaran desde el centro del campo.

Daniel Gomes fue atendido sobre el terreno de juego por sus compañeros hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladaría a un hospital, pero pereció en el trayecto. La autopsia ha confirmado que la causa de la muerte fue un infarto.