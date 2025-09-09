Tremendo bochinche con cuchillos, machetes y armas de por medio protagonizaron dos tocayas, en el barrio Las Torres, en Managua.

Las contrincantes fueron dos mujeres llamadas “Adela” quienes llevan tres combates en la vía pública por viejas rencillas entre ellas.

Adela Martínez, una de las involucradas, dijo que familiares de Adela Lara pasaron “tirándole chifletas” por su casa.

En respuesta, Adela Martínez pidió que le llevaran a su rival Adela Lara para arreglar la “jodedera”, y a los pocos minutos la tenía en el punto para “darse con todo”.

Cuando se “guiñaban las mechas” una de ellas sacó un cuchillo para herir a su rival, subiendo la tensión en el ambiente.

Por tercera vez… Las "Adelas" se guiñan las mechas en barrio Las Torres, un hombre fue baleado

En el hecho, un sujeto realizó un disparo con una escopeta hechiza, hiriendo las piernas de William José Avendaño Espinoza, de 27 años, quien estaba llegando al barrio al momento del suceso.

El lesionado fue trasladado en un primer momento al centro de salud Francisco Buitrago y luego transferido al Hospital Manolo Morales Peralta.

Agentes policiales se trasladaron al lugar para ampliar las investigaciones del caso a fin de evitar hechos que lamentar.

Extraoficialmente se conoció que hay 4 personas capturadas por este caso.

En tanto, las dos “Adela” quedaron con el rostro como “papaya rayada” y con ganas de repartirse más “pijazos”.