Por manejar “como loco”, motociclista manda al cementerio a poblador de Bonanza, Caribe Norte
El señor Sebastián Mendoza, de 53 años, falleció a causa de un trauma craneal severo al ser atropellado por un motociclista en una calle del barrio Nuevo Amanecer, en Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.
Cazadores de noticias informaron que don “Guachán” iba caminando a orillas de la vía cuando fue impactado por la moto placa MT 53-666 que era manejada por Heriton Pineda, de 22 años.
Nuestros informantes afirmaron que el joven Pineda iba manejando como loco y a exceso de velocidad, lo cual provocó que perdiera el control de la moto y se pasara llevando al señor Mendoza.
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