Polonia: Rescatan a mujer que durante años fue violada y torturada por un granjero

Una mujer identificada como Malgorzata, fue rescatada del cautiverio al que fue sometida por más de 4 años, a manos de un granjero al que conoció por Internet en una página de citas.

La mujer, de 30 años, conoció a Mateusz J, de 35 años, en 2019. Cuando Malgorzata aceptó ir a su casa, el hombre la encerró en un viejo establo de animales y la convirtió en su esclava sexual. Le restringió el acceso al agua, la golpeaba, torturaba y violaba.

«Me llevaba por la noche a lavarme y, a veces, simplemente me echaba una manguera. Pero si era obediente, hasta me daba agua tibia», relató la víctima.

A lo largo de esos cuatro años, Mateusz llevó a su víctima a un hospital varias veces: cuando le rompió un brazo, luego una pierna, así como cuando necesitó cirugía en el ano violentado. Además, Malgorzata quedó embarazada y dio a luz a un hijo, que le fue arrebatado y dado en adopción de inmediato.

«No pude decirle la verdad a los médicos, tenía miedo y me amenazó con que si me quejaba, mi situación empeoraría aún más», explicó la mujer.

«Me ponía un pasamontañas para que no pudiera ver dónde vivíamos cuando me llevaba al hospital. Lo mismo me pasaba cuando me sacaba por la noche para lavarme», agregó.

¿Cómo se salvó?

La semana pasada, Mateusz llevó a su prisionera de nuevo al hospital, tras dislocarle un hombro. «No cumplí con sus expectativas sexuales. Y esto estaba sucediendo mucho últimamente», dijo la víctima. «Me culpó por su impotencia. Luego me metió una linterna en la boca y me desgarró los labios», afirmó.

Esta vez, al llegar al centro médico, Malgorzata finalmente decidió hablar con el personal sanitario y denunciar su situación, ya que, dijo, tal vez no hubiera otra oportunidad. Como consecuencia, el hombre fue arrestado por la Policía. Mateusz enfrentará cargos que incluyen abuso y privación de libertad. Se enfrenta a una máxima de 25 años de prisión.