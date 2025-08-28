Policía Nacional de Nicaragua tendrá una cojefatura para ser más eficiente y efectiva

El Primer Comisionado de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz, confirmó que la Asamblea Nacional aprobó la reforma del artículo 125 de la Constitución Política y de la Ley 872 de Organización y Funciones de la Policía.
La principal modificación establece que la jefatura de la institución será ejercida por dos jefes de las Fuerzas Policiales, quienes dirigirán, administrarán y ejercerán el mando único.
El primero comisionado Díaz, dijo que esta decisión acertada tomada por la Jefatura Suprema de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, busca fortalecer y reforzar el trabajo policial en los 15 departamentos, 153 municipios y las dos regiones autónomas del país.
El objetivo es hacer a la institución «más eficiente y efectiva» en la prevención e investigación del crimen, el enfrentamiento a la delincuencia común y el combate al crimen organizado, especialmente el terrorismo, el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero.
Díaz subrayó que esta reforma tiene como prioridad proteger la paz, la vida, la integridad física y los bienes de las familias nicaragüenses.