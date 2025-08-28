Policía Nacional de Nicaragua tendrá una cojefatura para ser más eficiente y efectiva

El Primer Comisionado de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz, confirmó que la Asamblea Nacional aprobó la reforma del artículo 125 de la Constitución Política y de la Ley 872 de Organización y Funciones de la Policía.

El Primer Comisionado de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz

La principal modificación establece que la jefatura de la institución será ejercida por dos jefes de las Fuerzas Policiales, quienes dirigirán, administrarán y ejercerán el mando único.

El primero comisionado Díaz, dijo que esta decisión acertada tomada por la Jefatura Suprema de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, busca fortalecer y reforzar el trabajo policial en los 15 departamentos, 153 municipios y las dos regiones autónomas del país.

El objetivo es hacer a la institución «más eficiente y efectiva» en la prevención e investigación del crimen, el enfrentamiento a la delincuencia común y el combate al crimen organizado, especialmente el terrorismo, el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero.

Díaz subrayó que esta reforma tiene como prioridad proteger la paz, la vida, la integridad física y los bienes de las familias nicaragüenses.

