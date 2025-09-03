Policía Nacional de Nicaragua atrapa a sujeto acusado de estrangular a su ex novia en Estados Unidos

A las 9 de la mañana de hoy, la Policía Nacional de Nicaragua capturó al sujeto Carlos Mario Torres, de 38 años, quien fue acusado de asesinar a su ex novia Eleivia Vigil, en Houston, Texas, Estados Unidos, en el año 2014.

Detenido en Nicaragua el asesino de Eleivia Vigil en 2014

El hombre que había sido circulado con nota roja por la Interpol fue arrestado en el barrio Héroes y Mártires, de la ciudad de Estelí, y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua.

La joven Eleivia Vigil, quien para aquel entonces tenía 22 años, fue encontrada muerta en su habitación el 22 de junio del 2014, tras una noche de fiesta, durante la cual estuvo departiendo con su ex novio Carlos Torres.

Eleivia llegó a su casa alrededor de las 2 de la mañana y no hubo nada fuera de lo normal hasta la mañana siguiente.

Los familiares de Eleivia fueron a su habitación, tocaron la puerta e intentaron abrirla, pero no pudieron. Al principio, no se preocuparon, pensando que quizá querría dormir hasta tarde, así que la dejaron sola.

Sin embargo, horas después, cuando miraron por la ventana, observaron que el aparato del aire acondicionado estaba en el suelo y Eleivia no se movía.

Se llamó a los servicios de emergencia, pero para cuando llegó la ayuda, Eleivia fue declarada fallecida y su familia estaba en shock.

El cuerpo desnudo de la infortunada estaba cubierto con una toalla y la habitación estaba desordenada.

La espuma blanca alrededor de la nariz de la joven indicó a las autoridades que podría haber sido asfixiada y la escena parecía como si alguien hubiera intentado ocultar su cuerpo.

Una autopsia realizada en el condado de Harris, Texas, reveló posteriormente que murió por estrangulamiento.

El sujeto Carlos Mario Torres había sido arrestado en 2014, sin embargo, mientras estaba en libertad bajo fianza se quitó el grillete electrónico que le impuso la corte y huyó de Estados Unidos, hasta ser localizado en Estelí.

Se espera que Carlos Torres sea enviado a Estados Unidos luego de que se cumplan los requisitos para su extradición.

