Policía Nacional continúa la búsqueda de Orlando Espino Soza, el homicida de Tipitapa

La Institución del Orden Público sigue buscando “hasta debajo de las piedras” al sujeto Orlando Elis Espino Soza, circulado por los delitos de homicidio y lesiones graves cometidos en Tipitapa.

Orlando Elis Espino Soza, de 36 años

Orlando Espino, padre del homicida, dijo que su hijo presuntamente se había entregado la tarde de hoy miércoles, en la delegación de Tipitapa, pero minutos después desmintió la noticia, informando que se había equivocado.

El angustiado padre indicó que el rumor surgió después que su esposa María José Soza, de 67 años, quien está muy afectada por el crimen que cometió su hijo, confundió a su vástago con uno de los detenidos en la delegación policial de Tipitapa.

“Mi esposa se confundió… creyó que uno de los detenidos era nuestro hijo pero no es así… después miró bien al sujeto y se convenció que no era Orlando” dijo el padre del autor del crimen.

Don Orlando agregó que “si supiera donde está escondido su hijo, él mismo llevaría a la policía hasta ese lugar para que lo capturen y pague por sus delitos”, pero lamentablemente no sabe el sitio donde se oculta.

VOLENTO CRIMEN CON MACHETE

La Policía Nacional busca a Orlando Elis Espino Soza, alias “El Chigüín”, por el crimen de Carlos Eduardo Sánchez, a quien ultimó a machetazos la tarde del domingo, en las afueras de un billar, en la comarca San Juan de la Plywood.

En el ataque, el homicida también le asestó varios machetazos en el rostro a su mujer Yelfrin Arróliga, y le cercenó la mano derecha.

La cámara de seguridad del billar grabó cuando los primos maternos Carlos Sánchez y Yelfrin Arróliga, salían del local donde presuntamente estuvieron tomando y bailando.

En la grabación aparece doña Yelfrin intentando sacar una motocicleta, mientras su primo Carlos la espera a escasos metros, cargando un casco de protección.

Segundos después, el homicida Orlando Espino Soza llega al sitio a bordo de una moto conducida por un sujeto apodado “El Gorrión”, y se dirige hacia doña Yelfrin.

Después de reclamarle, Espino Soza “desenvaina” un machete y le asesta varios filazos en el rostro y la mano derecha a su mujer Yelfrin, quien actualmente se encuentra ingresada en el hospital Carlos Marx, en Managua.

Por su parte, Carlos Sánchez al ver el ataque contra su prima, intenta huir del lugar, pero fue seguido por el homicida quien lo hirió con el machete hasta causarle la muerte.

El señor Cruz Sevilla Sánchez, dijo que a su hermana Yelfrin Arróliga Sánchez, la embarga un sentimiento de culpabilidad, e incluso le llegó a manifestar “que deseaba haber muerto junto a su primo”.

Doña Yelfrin Arróliga es originaria de Nueva Guinea, Caribe Sur, y según su hermano, tenía una relación inestable, marcada por los maltratos con Orlando Espino Soza, quien le prohibía que tuviera contacto con su familia.

Según parientes, Espino Soza consume drogas de manera continua, y en sus arrebatos de violencia, manifestaba que quería acabar con la vida de un niño con discapacidad, de 13 años de edad, hijo de doña Yelfrin Arróliga.

