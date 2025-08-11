Policía Nacional captura a hijo que agredía físicamente a su madre de 72 años

Un video que se hizo viral en redes sociales permitió la captura de un hombre que agredía a su madre de 72 años de edad en el barrio Las Américas 1 de Managua. La Policía Nacional detuvo a Hernando José Salinas Aguilar, de 39 años, quien sometía a su progenitora a constantes maltratos físicos y psicológicos en su vivienda ubicada de la UPOLI 3 cuadras al sur, según informaron las autoridades policiales.

Hernando Salinas es detenido tras difundirse video de agresiones a su progenitora en redes sociales

Los vecinos de la zona denunciaron que Salinas Aguilar, un habitual consumidor de sustancias alucinógenas y alcohol, no trabaja y mantiene a su madre bajo constantes amenazas, exigiéndole dinero y comida mientras la golpea regularmente. La adulta mayor, ya cansada de esta situación diaria, había visto afectados gravemente su bienestar personal durante mucho tiempo.

Anciana de Las Américas 1 finalmente recibe justicia tras denuncias de maltrato por su hijo

La Subcomisionada Karen Obando, de la cojefatura de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, explicó que «El viernes 8 de agosto, la Policía Nacional tuvo conocimiento de un video difundido en redes sociales en el que se observa a un individuo agrediendo físicamente a su progenitora y a sus hermanos dentro de una vivienda ubicada en el distrito 7, barrio Américas Uno, sector C, Anden 6, casa número 1060 en el municipio de Managua«.

Hernando José Salinas Aguilar está preso

La rápida acción de la Policía permitió la captura del agresor, quien fue remitido de inmediato a las autoridades competentes para su judicialización.

Hernando José Salinas Aguilar no es un desconocido para las autoridades. Según informó la Policía Nacional durante la presentación del caso a los medios de comunicación, el detenido «registra antecedentes delictivos por asedio y agresiones» en la base de datos institucional, lo que evidencia un patrón de comportamiento violento que finalmente ha sido intervenido por las autoridades.

La institución policial reafirmó su «firme compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana, brindando protección y bienestar a las personas, familias y comunidades«. Este caso representa un ejemplo del trabajo que realizan para proteger especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores que sufren violencia intrafamiliar.

Este el video que se hizo viral en redes sociales