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Policía busca a sujeto que acabó de una cuchillada con poblador de Estelí

Por Marjourie Robleto
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De una cuchillada en el pecho fue asesinado Juan Francisco Cruz Pérez de 41 años de edad, a manos de Ulises Arosteguí López, tras protagonizar una acalorada discusión por motivos desconocidos, en el barrio Oscar Gámez número 2 de la ciudad de Estelí, la noche de hoy lunes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que Juan Francisco llegó como endemoniado a la casa de la víctima, discutieron, posteriormente, lo acuchilló en el pecho y huyó del lugar.

Las autoridades de Policía Nacional al conocer del homicidio se desplazaron al lugar para investigar el móvil y dar con el paradero del criminal.

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