Poblador es encontrado muerto debajo de un puente en Palacagüina, Madriz

Las autoridades policiales investigan el deceso de Roberto Antonio Urbina, de 35 años de edad, quien fue encontrado debajo de un puente, ubicado en la comunidad Ducualí, del municipio de Palacagüina departamento de Madriz.

El cadáver estaba boca abajo y los brazos entrelazados y descalzo, se presume que hubo mano criminal. Agentes policiales se encuentran en el lugar realizando las investigaciones del caso, reportado en la madrugada de hoy sábado.

Las personas que se desplazaban por la zona, se percataron el percance, debido a que el cuerpo es visible desde el puente, porque Roberto Antonio Urbina, vestía un pantalón jean y camisa de color rojo.

El cuerpo será estudiado por los especialistas de Medicina Legal, y así seguir el curso de las investigaciones. De momento, no hay sospechosos.