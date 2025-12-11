Pleito de cuñados termina con uno en la cárcel y otro en la tumba, en San Juan del Sur

El ciudadano Wilber Javier Narváez López, de 42 años, fue ultimado con machete a manos de su cuñado Franklin Orozco, de 29, en la finca Las Marías, ubicada en el municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas.

Wilber Javier Narváez López

El crimen ocurrió la madrugada de hoy jueves, cuando Wilber ingería licor con su cuñado y su suegro Amado Orozco Mairena.

Al calor de los tragos, Wilber y Franklin sostuvieron una discusión motivadas por rencillas personales, la cual terminó en tragedia.

Versiones preliminares indican que Franklin se armó de un machete y le lanzó varios filazos a Wilber, quien corrió para tratar de salvar su vida.

Para completar el crimen, Franklin Orozco siguió con dirección a un río a su cuñado, hasta dejarlo muerto en un predio montoso.

El ahora occiso se ganaba la vida como obrero agrícola y su homicida fue capturado por la policía de San Juan del Sur para que responda por este hecho de sangre.