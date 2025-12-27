Pinolero que se dirigía a pasar navidad en Nicaragua fue hallado muerto en un río en Puntarena, Costa Rica

El joven compatriota Kevin Reyes, fue encontrado muerto en un río en Puntarenas, Costa Rica, diez días después de haber salido de ese país con rumbo a Nicaragua.

El cuerpo fue descubierto la tarde del viernes por jóvenes que se encontraban pescando en el sector de Fila Pinar, bajo Río Negro, en Coto Brus, y recuperado este sábado por las autoridades judiciales.

El cadáver se encontraba en estado de descomposición, por lo que el sitio fue acordonado conforme a los protocolos correspondientes, con el fin de preservar la escena y recabar indicios.

Tras el procedimiento, el cuerpo fue remitido a Medicatura Forense, donde se llevarán a cabo los exámenes respectivos para determinar las causas de la muerte.

El caso permanece en investigación y las autoridades no han brindado mayores detalles mientras avanzan las diligencias judiciales.

Kevin desapareció desde el pasado 16 de diciembre luego de que salió de la casa donde vivía en Costa Rica hacia Nicaragua para pasar la navidad con sus familiares.