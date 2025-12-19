Dos jóvenes pinoleros mueren en sendos incendios en Costa Rica a uno le estalló una freidora en la cra

Los coterráneos Kener Altamirano y Katherine Martínez Amador, ambos de 22 años de edad, murieron en menos de 24 horas en distintos incendios ocurridos en el centro de Alajuela, y Zapote, Costa Rica.

La última víctima es Kener Altamirano, quien murió cuando la freidora en que elaboraba comida en un local de comida de Sushi, en Alajuela, se incendió siendo alcanzado por las llamas en el rostro.

Kener Altamirano

Los bomberos al conocer de la emergencia se desplazaron al lugar, donde el fuego ya había sido controlado por los trabajadores, y el pinolero Kener estaba inconsciente, por lo que fue trasladado al hospital San Rafael de Alajuela, donde sufrió un infarto que apagó su vida.

Extraoficialmente, se conoció que Kener Altamirano tenía 3 años de estar laborando en Costa Rica, y el pasado 1 de diciembre, había iniciado labores en el restaurante donde encontró la muerte, presuntamente era originario del barrio La Esperanza, Distrito Tres de Managua.

La segunda víctima es Katherine Martínez Amador, de 22 años, quien murió a eso de las 11 de la mañana del pasado miércoles cuando un voraz incendio consumió en minutos el inmueble donde se encontraba cuidando a tres niñas menores de 11 años, que también fallecieron en el siniestro.

Presuntamente el incendio inició por causas desconocidas donde se encontraban las cuatro víctimas que además quemó una tapicería que funcionaba en dicho lugar que estaba en remodelación, pues había sido comprado recientemente.

Los cuerpos de las 3 niñas fueron encontrados por los bomberos juntas y el de la nica Katherine Martínez, a unos tres metros.

Según los bomberos de Costa Rica, este 2025 es el año en que más personas han perdido la vida en siniestros con 26, incluidos la pareja de jóvenes nicaragüenses.

