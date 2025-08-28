Pinolero es encontrado atrozmente asesinado tras desaparecer en Costa Rica

El nicaragüense Manuel Gutiérrez, de unos 38 años de edad, fue hallado muerto con signos de violencia, en el Río San Juan, cerca del sector conocido como La Venada, Chorreras de Cutris, Costa Rica.

Horror en Costa Rica: Nicaragüense es hallado muerto

El medio digital NCR (Noticias de Costa Rica) informó que el pinolero fue brutalmente golpeado, rociado de combustible y luego quemado, antes de ser lanzado al caudal envuelto en bolsas plásticas de color negro.

De acuerdo al medio tico, aún no se ha confirmado el sitio exacto donde ocurrió el atroz crimen contra la víctima quien se dedicaba a labores de búsqueda ilegal de oro en la parte costarricense de la zona fronteriza.

Manuel había sido reportado como desaparecido desde el martes por familiares y conocidos quienes iniciaron su búsqueda por toda la zona de Chorreras de Cutris.

Finalmente, la noche del miércoles, su cuerpo fue recuperado en medio de las aguas y supuestamente trasladado hacia Nicaragua para darle cristiana sepultura en Rosita, Triángulo Minero, su lugar de origen.

