Periodistas Sandinistas y de la agencia de noticias Xinhua participan en Primer Foro de Cooperación Mediática y Cultural

Seguir avanzando en el fortalecimiento de la colaboración, cooperación y fortalecimiento de capacidades comunicacionales en la defensa de la paz, es el objetivo del Foro de Cooperación Mediática y Cultural China-Nicaragua, que se realiza en Olof Palme, y en el que participan Periodistas Sandinistas y de la Agencia de Noticias Xinhua.

La inauguración del encuentro estuvo presidida por el Embajador de la República Popular China en Nicaragua, Camarada Qu Yuhui y el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Además, la compañera Guadalupe Padilla, Coordinadora Nacional de la Red de Jóvenes Comunicadores; el compañero Jiang Yan, director de la oficina regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua, acompañado de una importante delegación de Comunicadores de la

El compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dio la bienvenida a los compañeros comunicadores de la Agencia de Noticias Xinhua.

“Damos la bienvenida a la Patria de Darío, la Patria de Sandino, Nicaragua Bendita y Siempre Libre, con todo el cariño y el amor de nuestro pueblo y todo el aprecio de los Comunicadores Sandinistas que somos sus hermanos, sus compañeros, siempre unidos en el trabajo comunicacional para la defensa de la verdad.

A usted compañero Embajador, a todos ustedes Comunicadores de Xinhua, queremos transmitirles el abrazo fraterno, el saludo y todo el cariño de parte de nuestro Copresidente, el Comandante Daniel Ortega Saavedra, de parte de nuestra Copresidenta, la Compañera Rosario Murillo y de parte de todo nuestro pueblo, todo ese cariño, el aprecio para el hermano compañero y camarada, el Presidente de China, Xi Jinping, para todos los compañeros del Partido Comunista de China, a su gobierno y a todo ese pueblo solidario, heroico pueblo, amante de la paz”, expresó.

El compañero Daniel, resaltó que este encuentro contribuye al fortalecimiento de conocimientos, capacidades y habilidades, para una mayor eficiencia en el trabajo comunicacional que contribuye al bienestar de los pueblos.

En este foro, están presentes compañeros Comunicadores Sandinistas, hermanas y hermanos de los Medios del Poder Ciudadano, de la gloriosa Juventud Sandinista 19 de Julio con la Red de Jóvenes Comunicadores y estudiantes de las Universidades Pueblo Presidente.