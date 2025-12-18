Periodistas deportivos son hallados sin vida en su casa junto a su bebé en Alabama, Estados Unidos

Christina Chambers, reconocida reportera y presentadora deportiva, y su esposo Johnny Rimes fueron encontrados muertos y con ellos estaba su hijo, quien habría vivido un doloroso momento cuando un familiar acudió al domicilio.

Aunque no hay una total claridad sobre cómo sucedieron los hechos, parece que un familiar de ellos los trató de contactar y al no ver resultados fue al hogar. Sin embargo, las autoridades confirmaron que ambos murieron en su casa por heridas de bala. Por ello, la inviestigación apuntó en primera instancia a un asesinato-suicidio.

Ante eso, la comunidad reporteril y en general de los medios de comunicación, despidieron a Christina, quien tuvo una destacada carrera como periodista en deportes escolares de secundaria y colegiales en los Estados Unidos. Las autoridades no han indicado quién habría cometido el asesinato y quien se suicdió después.

Parte de lo que más ha destacado dentro de la historia, es el hallazgo del pequeño de 3 años. Su nombre es Constantine y no sufrió ningún tipo de violencia, aunque tendrá que vivir sin el cobijo de sus padres de ahora en adelante. Además, recién comenzará un conflicto legal para saber quiénes se harán cargo del menor, tras resolver lo ocurrido con la muerte de estas dos personas.