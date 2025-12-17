Periodista y su esposo son hallados muertos en su casa en Estados Unidos

La periodista deportiva Christina Chambers y su esposo; fueron hallados muertos en su casa de la ciudad estadounidense Hoover, en Alabama, Estados Unidos.

Según reportaron medios locales, la primera hipótesis apunta a un caso de homicidio y suicidio. En el lugar también fue encontrado un niño de tres años, que no había sufrido ninguna herida.

Christina Chambers, trabajó para Fox durante varios años. Además, entre 2021 y comienzos de este año ella trabajó como docente en la escuela secundaria Thompson, de Alabama.

Las autoridades educativas locales emitieron un comunicado en el que manifestaron su «profundo» pesar por lo sucedido y recordaron su paso por la institución, donde «rápidamente estableció conexiones significativas con sus estudiantes».