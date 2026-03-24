Película “Super Mario Galaxy” llegará al cine en abril

Super Mario Galaxy, una de las producciones más esperadas por fanáticos de todas las edades llegara a las salas de cine el próximo 1 de abril, llevando al público a una nueva aventura.

La página oficial de Nintendo aseguró que los hermanos Mario y Luigi enfrentarán nuevos desafíos en su hogar, el Reino Champiñón, sin dejar de lado su característica actitud positiva.

En esta historia también tendrán la responsabilidad de ayudar a la princesa Peach, con el objetivo de reformar al diminuto Bowser, quien se encuentra encarcelado. En medio de esta travesía, conocerán a un nuevo compañero en el camino: Yoshi.

Tras estos acontecimientos, una fiesta organizada para la princesa Peach desencadenará una aventura galáctica que llevará a los hermanos Mario y Luigi al espacio, donde deberán detener los malvados planes de Bowser.

La película podrá disfrutarse en distintos cines del país, entre ellos Cinemark, Nova Cinemas, Cinépolis, CCM Cinemas, Studio Cinemas y Cinema San Pedro. Estas cadenas mantienen actualmente la preventa activa para que el público pueda adquirir sus entradas antes del estreno.