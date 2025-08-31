type here...
Peatón termina sus días atropellado por motorizado que se fugó en Quilalí

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Lester García Bustamante, de 40 años, murió atropellado la noche del sábado en la comarca San Bartolo, ubicada en Quilalí, Nueva Segovia.

Lugareños dijeron que Lester García andaba en presunto estado de ebriedad cuando intentaba cruzar la vía, frente al campo de beisbol de la zona.

En ese momento fue atropellado mortalmente por un motorizado que huyó con rumbo desconocido.

Autoridades policiales investigan la identidad y paradero del motorizado involucrado en este hecho para determinar su responsabilidad en el caso.

