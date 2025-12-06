Peatón muere horas después de ser atropellado al acostarse ebrio en la carretera en Masaya

El ciudadano José Luis Martínez García, de 30 años, falleció en el hospital comandante Hilario Sánchez Vásquez, de la ciudad de Masaya, por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido ayer a las 7 con 15 minutos de la noche.

Chepe Luis estaba acostado ebrio sobre la vía en el kilómetro 32.6 de la carretera a Granada cuando fue atropellado por la camioneta marca Toyota, color rojo, placas M 045809, conducida por Pedro Pablo Huembes Gutiérrez de 53 años, quien circulaba en su preferencia.

Gravemente lesionado, José Luis Martínez fue llevado por la Cruz Blanca al hospital donde falleció horas después a pesar de los cuidados médicos.

El infortunado habitaba en el barrio San Juan en la misma ciudad de Masaya.