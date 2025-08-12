Pastor Álvaro Palma fallece cuando iba a misión religiosa en Guatemala

Ayer lamentablemente falleció el Pastor Álvaro Palma, de 61 años, Presidente de la iglesia “Unción y Poder de lo Alto Lirio de Los Valles”, a causa de un fulminante infarto que sufrió cuando viajaba en bus a Guatemala.

Se conoce que el Pastor Álvaro Palma iba en labor misionera en iglesias evangélicas de Guatemala, cuando lamentablemente sufrió el fulminante infarto en su viaje a eso de las 5 de la mañana.

Aunque fue llevado al hospital San Juan, en la ciudad de Guatemala, lamentablemente los médicos indicaron que no tenía signos vitales.

Desde ayer mismo en horas de la tarde el Pastor Álvaro Palma fue velado por los hermanos en Cristo de la iglesia “El Campanario” en Guatemala para hoy ser repatriado, esperando que el féretro llegue a Nicaragua en horas de la noche.

La vela del don Álvaro Palma, se realizará en la que fue su casa de habitación localizada en la calle 12 del barrio Bello Amanecer, municipio de Ciudad Sandino Managua.

Descanse en la paz del Señor, el Pastor Álvaro Palma.

