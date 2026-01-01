Paseo familiar termina en tragedia en La Boquita, Carazo
En las primeras horas de este jueves falleció por sumersión el jovencito Kenner Antonio Balitan Luna, de 14 años, en el balneario de La Boquita, Carazo.
Kenner llegó a La Boquita con sus padres y varios amigos para recibir este 2026 en un alegre paseo familiar que lamentablemente finalizó con luto y dolor.
El joven Kenner Antonio Balitan Luna era hijo de los señores Roberto José Balitan Cano y Jaqueline Asunción Luna Alarcón.
Roberto José Balistan Cano habitaba de la delegación de Cruz Blanca, 2 cuadras al sur en el barrio Países Bajos, de Masaya, hacía donde fue llevado el cuerpo para su vela, y mañana darle el último adiós.