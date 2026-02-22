Pasajeros se lanzan de autobús para no morir quemados en El Realejo, Chinandega

Convertido en chatarra quedó el autobús placa CH-108 al incendiarse la mañana de hoy en la entrada al municipio de El Realejo, en el departamento de Chinandega.

Autobús se incendia en El Realejo: sin heridos

Pasajeros dijeron que el bus empezó a tirar humo, por lo cual su conductor detuvo la marcha, y a los pocos segundos iniciaron las llamas.

Los ocupantes evacuaron por las puertas del bus y otros se lanzaron ante la desesperación de morir “chicharroneados”.

En el hecho no se reportan personas lesionadas, sin embargo, las pérdidas en el bus son totales.

Presumen que las llamas fueron causadas por supuestos desperfectos mecánicos en la unidad de transporte que cubre la ruta León – Chinandega – Corinto.