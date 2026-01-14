Pasa a otro plano de vida Nelson Porta: El primer chef certificado de Nicaragua

Por Jonathan Morales
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En el Hospital Salud Integral de Managua, falleció anoche a los 63 años, Nelson Porta Núñez, el primer chef certificado de Nicaragua.

El chef Nelson Porta
El chef Nelson Porta

Porta se rindió ante la muerte luego de pasar internado durante varias semanas debido a una insuficiencia renal crónica, con la que batalló varios años.

Debido a su afectación, Nelson debía someterse cada semana a sesiones de diálisis, sin embargo, la enfermedad se agudizó su muerte.

Nelson Porta Núñez nació en Masaya, de ancestros europeos y abuelos nacidos en La Libertad, Chontales.

En 1972, sus padres lo mandaron a Estados Unidos debido al caos que se desató en Nicaragua a raíz del terremoto de Managua.

Estando en Boston, a los 14 años comenzó lavando platos y enormes porras en un hotel y luego fue aprendiendo a preparar ensaladas.

Posteriormente estudió las artes culinarias y llegó a cocinar para varios presidentes, vicepresidentes, primeras damas, personalidades y artistas de Estados Unidos y otras partes del mundo.

Hasta el 2008, Porta era uno de los 36 chefs maestros certificados en Estados Unidos, laboró como jefe de cocina, gerente de hoteles y gerente de alimentos y bebidas, para cadenas como Marriot y Sheraton durante 40 años.

Cansado de la rutina diaria y de no poder disfrutar la vida, en el año 2006 decidió regresar a Nicaragua en donde se sintió impactado por los apagones de energía de 8 horas diarias durante el gobierno de Enrique Bolaños.

Un año después, al asumir nuevamente el gobierno el Comandante Daniel Ortega se sintió impresionado al ver que los apagones fueron eliminados y con el paso del tiempo apreció los avances en materia de salud, educación, carreteras y en la lucha contra la pobreza.

Durante años participó en programas de televisión y espacios de formación culinaria, donde compartía recetas, técnicas y consejos, contribuyendo a la difusión de la gastronomía y al fortalecimiento del sector culinario en Nicaragua.

En una entrevista concedida a Izquierda Visión, Nelson Porta destacó que el gobierno sandinista les da esperanzas a las familias pobres para salir adelante, y que las esperanzas son las que le dan la vida a uno cada día.

En memoria al chef Nelson Porta, se realizará una misa de cuerpo presente en la Parroquia Divina Misericordia, en Managua, este jueves 15 de enero a las 4:00 de la tarde.

Desde Tu Nueva Radio Ya enviamos nuestro más sentido pésame a la familia doliente.

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