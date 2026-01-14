Pasa a otro plano de vida Nelson Porta: El primer chef certificado de Nicaragua

En el Hospital Salud Integral de Managua, falleció anoche a los 63 años, Nelson Porta Núñez, el primer chef certificado de Nicaragua.

El chef Nelson Porta

Porta se rindió ante la muerte luego de pasar internado durante varias semanas debido a una insuficiencia renal crónica, con la que batalló varios años.

Debido a su afectación, Nelson debía someterse cada semana a sesiones de diálisis, sin embargo, la enfermedad se agudizó su muerte.

Nelson Porta Núñez nació en Masaya, de ancestros europeos y abuelos nacidos en La Libertad, Chontales.

En 1972, sus padres lo mandaron a Estados Unidos debido al caos que se desató en Nicaragua a raíz del terremoto de Managua.

Estando en Boston, a los 14 años comenzó lavando platos y enormes porras en un hotel y luego fue aprendiendo a preparar ensaladas.

Posteriormente estudió las artes culinarias y llegó a cocinar para varios presidentes, vicepresidentes, primeras damas, personalidades y artistas de Estados Unidos y otras partes del mundo.

Hasta el 2008, Porta era uno de los 36 chefs maestros certificados en Estados Unidos, laboró como jefe de cocina, gerente de hoteles y gerente de alimentos y bebidas, para cadenas como Marriot y Sheraton durante 40 años.

Cansado de la rutina diaria y de no poder disfrutar la vida, en el año 2006 decidió regresar a Nicaragua en donde se sintió impactado por los apagones de energía de 8 horas diarias durante el gobierno de Enrique Bolaños.

Un año después, al asumir nuevamente el gobierno el Comandante Daniel Ortega se sintió impresionado al ver que los apagones fueron eliminados y con el paso del tiempo apreció los avances en materia de salud, educación, carreteras y en la lucha contra la pobreza.

Durante años participó en programas de televisión y espacios de formación culinaria, donde compartía recetas, técnicas y consejos, contribuyendo a la difusión de la gastronomía y al fortalecimiento del sector culinario en Nicaragua.

En una entrevista concedida a Izquierda Visión, Nelson Porta destacó que el gobierno sandinista les da esperanzas a las familias pobres para salir adelante, y que las esperanzas son las que le dan la vida a uno cada día.

En memoria al chef Nelson Porta, se realizará una misa de cuerpo presente en la Parroquia Divina Misericordia, en Managua, este jueves 15 de enero a las 4:00 de la tarde.

Desde Tu Nueva Radio Ya enviamos nuestro más sentido pésame a la familia doliente.

