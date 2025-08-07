32.7 C
Pasa a otro plano de vida la compañera Dora Gómez, madre de los héroes y mártires William y Lenín Fonseca

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

La compañera Dora Gómez de Fonseca, madre de los héroes y mártires William y Antonio Lenín Fonseca, pasó a otro plano de vida la mañana de este jueves a los 96 años de edad.

Hasta su último día, la compañera Gómez fue militante ejemplar del Frente Sandinista y desempeñaba sus labores de concejal propietario de la Alcaldía de León.

El cuerpo de la compañera Gómez será velado en la Funeraria La Merced en el barrio Ermita de Dolores y recibirá cristiana sepultura junto a sus hijos William y Antonio Lenín Fonseca en el cementerio de San Felipe, de León.

La compañera Dora fue más que una madre de héroes; fue una mujer firme, revolucionaria, valiente, fiel y leal militante y concejala del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo compromiso con la causa del pueblo nunca se quebrantó”, destacó el partido rojinegro en León.

Su ejemplo de dignidad, entrega y convicción marcó generaciones y acompañó siempre las luchas por la soberanía y el bienestar del pueblo nicaragüense”, concluyó la nota del partido sandinista en la Ciudad Universitaria.


