Pasa a otro plano de vida el Doctor Benjamín Barreto, destacado militante sandinista

Esta mañana se conoció el sensible fallecimiento del doctor Benjamín Barreto Baca, por causas naturales en la ciudad de León.

Doctor Benjamín Barreto

El doctor en Medicina y Cirugía Benjamín Barreto, se destacó por sus convicciones firmes, militante del Frente Sandinista y servidor incansable del pueblo nicaragüense.

Ejerció su profesión con amor, entrega y humanismo, siempre al lado de las familias más necesitadas.

Al doctor Barreto Baca, fue Secretario Político del Distrito II, Viceministro de Salud y Vicealcalde del municipio de León, cargos en lo que demostró su compromiso con la causa sandinista, la organización popular y el legado histórico de la Revolución Popular Sandinista.

Su vida fue un ejemplo de entrega, humildad y lealtad al pueblo. Hoy lo recordamos con respeto y gratitud, seguros de que su legado seguirá vivo en cada espacio de lucha y en cada corazón sandinista.



