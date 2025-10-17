Este viernes 17 de octubre participamos en el Acto Central de Celebración del 20 Aniversario del Grupo RT, evento que se desarrolló en el Teatro Bolshoi en Moscú, Federación de Rusia.

En el Evento participó el Presidente de la Federación de Rusia, Hermano Vladimir Putin, quien destacó la importancia del Grupo RT para la Labor Comunicacional en Defensa de la Verdad.

Por su parte, la Compañera Margarita Simonián, Directora del Grupo RT, resaltó en su Mensaje la presencia de la Delegación de Nicaragua en esta celebración del 20 Aniversario.

En los Encuentros sostenidos con los Hermanos Comunicadores de RT, transmitimos los Saludos y el Cariño de parte de Nuestro CoPresidente el Comandante Daniel Ortega Saavedra, de Nuestra CoPresidenta la Compañera Rosario Murillo y de parte del Pueblo de Nicaragua; al Compañero Presidente de la Federación de Rusia, Hermano Vladimir Putin, a su Pueblo Valiente y Heroico y a todos los Hermanos Comunicadores de la Federación de Rusia.

Los Comunicadores Sandinistas de Nicaragua Bendita, Digna y Siempre Libre, reiteramos nuestra Voluntad y Compromiso de continuar avanzando Junto a los Hermanos Comunicadores de la Federación de Rusia en la Defensa de la Verdad Verdadera y aportando a las Nuevas Victorias de Nuestros Pueblos.

La Delegación del Pueblo y Gobierno de Nicaragua está integrada por el Cro. Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; el Cro. Edwin Madrigal de la Red de Jóvenes Comunicadores de JS19J; el Cro. Camilo Rodríguez, Coordinador de las Plataformas Digitales de Juventud Sandinista; y la Compañera Alba Azucena Torres, Embajadora de Nicaragua en la Federación de Rusia.