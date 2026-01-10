Parque Nacional Volcán Masaya reporta gran presencia de murciélago nariz de lanza mayor

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), realizó el primer monitoreo nocturno de mamíferos voladores, en el Parque Nacional Volcán Masaya, para identificar y determinar la diversidad y abundancia de murciélagos, mediante su captura temporal con redes de niebla.

Esta acción es con el propósito de fortalecer la investigación científica y el monitoreo biológico de la biodiversidad. Como resultado, se logró la identificación de siete especies de murciélagos, entre ellas: el Murciélago Frutero Menudo, Murciélago Colicorto Común, Murciélago Frugívoro Mayor.

El Murciélago Nariz de Lanza Mayor, es el registro más relevante del monitoreo, no había sido reportado en el Parque Nacional Volcán Masaya, únicamente en los departamentos de Managua, otras localidades en Masaya, Rivas, Jinotega, Matagalpa y la Costa Caribe Sur.

Este hallazgo es de real importancia, las especies contribuyen en la dispersión de semillas, polinización, control de insectos y resalta la necesidad de continuar con acciones de investigación.

A cada animal, se le determinó el sexo, estado reproductivo, peso y medidas morfológicas, contribuyendo así al fortalecimiento de la información científica y la base de datos del parque.